إسرائيل تهدد بعمل عسكري ضد لبنان حال تموضع إيران عسكريا في أراضيها

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هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جادي ايزنكوت المنتهية ولايته، بالتحرك عسكريا ضد لبنان إذا تموضعت هناك إيران عسكريا.

وقال ايزنكوت، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلي اليوم السبت: "نحن لا نهاجم في لبنان بصورة جلية، ولكننا نعمل هناك في العديد من المجالات وبطرق سرية".

وأوضح ايزنكوت أن المهمة الأولى لقوات الجيش في الضفة الغربية هي توفير الأمن وإحباط العمليات الإرهابية، إلا أنه من واجبها أيضا حماية السكان الفلسطينيين.

وأكد الجنرال ايزنكوت ضرورة محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب آخر.

وأعرب ايزنكوت عن أسفه لعدم صدور ردود فعل حازمة عن القيادة السياسية والأجهزة المسؤولة عن تطبيق القانون إزاء العنف الممارس ضد قوات الأمن خلال إخلاء نقاط استيطانية عشوائية.

يشار إلى ولاية ايزنكوت انتهت في 31 الشهر الماضي، وتولى الجنرال أفيف كوخفى رئاية الأركان خلفاً له اعتبارا من أول يناير الحالي.