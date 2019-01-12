محافظ الغربية: نستهدف الوصول بالخدمات الحضارية لكافة المناطق

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، حرصه على الوصول بالخدمات الحضارية لكافة المناطق بالمحافظة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين كافة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الغربية لمنطقة سوق اللبن؛ للتعرف على احتياجات المنطقة والعمل على توفيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

والتقى المحافظ، مع بعض المواطنين الذين اشتكوا من ضعف المياه في المنطقة؛ فوجه السعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بزيادة ضغط المياه بالمنطقة، ودعم محطة رفع المياه بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال تطوير محطة مياه المحلة.

وبناء على شكوى أهالي المنطقة من توقف الفرن بالمنطقة عن العمل، وجه محافظ الغربية، وكيل وزارة التموين بإنهاء المشكلة خلال أسبوع والتأكد من عمل الفرن.

وخلال الجولة التفقدية، استجاب المحافظ لشكوى إحدى السيدات المسنات، من وجود أعمال حفر للتنقيب عن الآثار بجوار جامع زهير، موجها بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة والإدارة الهندسية وحي أول ومجلس مدينة المحلة؛ لمعاينة المنطقة بالكامل لاكتشاف وجود تنقيب من عدمه، وعمل تقرير ورفعه لوزارة الداخلية خلال أسبوع.

وطالب بعمل مقايسة كاملة تضم الأجزاء التي لم يتم رصفها بـ"الإنترلوك" خلال أسبوع تمهيدًا لتوفير الدعم المالى لها، إلى جانب إزالة تراكمات القمامة في منطقة خوخة اليهود، وتوصيل المياه لشارع عسل، وترميم منزل أحد المواطنين على نفقة الحي؛ مراعاة لظروفه المعيشية، بالإضافة إلى تخصيص كشك بصفة استثنائية ونهائية لسيدة مسنة بشارع الأربعين بعيدًا عن أية تقاطعات أو مدارس؛ نظرًا لظروفها المعيشية بالتنسيق مع جمعية الأورمان.

كما تفقد محافظ الغربية، منطقة الرجبي بنطاق حى ثان المحلة، والتقى بالمواطنين الذين إشتكوا من ارتفاع منسوب مياه الصرف، وانسداد شبكة الصرف بصفة دورية؛ فأصدر توجيهاته الفورية بتسليك وتطهير خطوط الصرف بالمنطقة اليوم بالكامل، وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمرور الأسبوعي على المنطقة؛ للتأكد من عدم وجود أية انسدادات بالشبكة، مع بدء الشركة في تنفيذ خط الانحدار للمنطقة يوم 1- 2-2019 للحل النهائي لمشكلة الصرف بالمنطقة.

كما وجه محافظ الغربية، رئيس حي ثان المحلة الكبرى بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لإزالة التراكمات المتواجدة في نطاق شريط السكة الحديد بالمنطقة حفاظًا على المظهر الجمالي.

وخلال تفقد محافظ الغربية لأرض المكدام، وجه بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالديوان العام ومديرية الإسكان لرفع المساحة للمنطقة ووضع تصور للاستفادة منها.