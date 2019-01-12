أشرف زكي: إخراج حفل عمر خيرت بالسعودية «غير مسبوق»

أشاد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بتنظيم الحفل الموسيقي للموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بالمملكة العربية السعودية.

وقال خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس الجمعة، إن إخراج الحفل به إبهار بصري غير مسبوق، معقبًا: «أهنئ السعودية على القفزة الثقافية والفنية التي قفزتها خلال فترة وجيزة».

وتابع: «لا أحد كان ليصدق إن كل هذا التغيير يمكن إجرائه في أقل من عام»، مرجحًا أن تبدأ المملكة قريبًا في منافسة الدول العربية التي تصدر الثقافة والفن للوطن العربي.

وانطلقت فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، في 20 ديسمبر 2018، ومن المقرر أن تستمر حتى 9 فبراير 2019.