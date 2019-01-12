رجاء الجداوي من مهرجان شتاء طنطورة: مبهورة بآثار مدينة العلا

أبدت الفنانة رجاء الجداوي، سعادتها بزيارة المعالم السياحية بمحافظة العلا التاريخية ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أنها استمتعت كثيرًا بالمعلومات التاريخية التي سردت عن المواقع السعودية التي زارتها بالمدينة.

وتابعت أنها شاهدت اليوم خلال رحلتها بمحافظة العلا فنًا طبيعيًا تشارك في صناعته العنصر البشري، معقبة: «حقيقي أنا مبهورة بآثار المدينة والرحلة كانت قصيرة لكنها ثرية».

وانطلقت فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، في 20 ديسمبر 2018، ومن المقرر أن تستمر حتى 9 فبراير 2019.