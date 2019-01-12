4 سائحين أجانب ضمن 7 ضحايا انقلاب حافلة شرقي كوبا

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ذكرت وزارة الداخلية في كوبا في وقت متأخر أمس الجمعة أن 7 أشخاص، بينهم 4 سياح أجانب، لقوا حتفهم عندما انقلبت حافلة ركاب شرقي كوبا.

وأكدت السفارة الألمانية في هافانا لـ(د.ب.أ) مقتل سائحة ألمانية كان موقع "كوباديبيت" قال إن عمرها 59 عاما.

ولم تكشف السفارة عن أي تفاصيل بشأن السائحة.

وذكر التقرير أنه كان بين الضحايا الأجانب امرأتان من الأرجنتين، 35 عاما، وفرنسي، 67 عاما. كما توفى 3 كوبيين في الحادث.

ووفقا لصحيفة "فينسيريموس" ووكالة أنباء "أيه سي إن"، كان ضمن الركاب الأربعين 22 أجنبيا من إسبانيا والأرجنتين والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبريطانيا وكندا والمكسيك.

ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة أن 33 شخصا أصيبوا، بينهم 20 أجنبيا، وحالة 5 من المصابين خطيرة.

ووفقا للتقارير، وقع الحادث أمس الأول الخميس على طريق يربط بين باراكوا وجوانتانامو عندما حاول قائد الحافلة تجاوز مركبة أخرى على طريق زلق.

وذكر شهود عيان إن الطريق كان مبتلا وقت وقوع الحادث.

وكانت الحافلة في طريقها من باراكوا إلى العاصمة هافانا.