وصف محام عن نجم موسيقى (آر أند بي) آر. كيلي فيلما وثائقيا صدر جديدا مليء باتهامات التحرش والاعتداء الجنسي عن موكله، بأنه‭ ‬" مادة تسعى للربح"، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة ضد موكله الفائز بجائزة جرامي بالاعتداء الجنسي "ملفقة تماما" بحسب موقع رويترز.

ويتضمن الفيلم الوثائقي (سيرفايفنج آر.كيلي)الذي بثته هذا الشهر قناة لايف تايم الأمريكية، التي تعمل بنظام الاشتراكات ادعاءات من عدة نساء يتهمن كيلي بسوء السلوك الجنسي وأحيانا مع قاصرات.

ويبلغ كيلي من العمر 52 عاما ويشتهر بأغنيته "أعتقد أنني أستطيع الطيران- آي بيليف آي كان فلاي) وظل لسنوات ينفي اتهامات بارتكاب انتهاكات من بينها اتهامات وردت في الفيلم الوثائقي الجديد. وقال ستيف جرينبرج محامي كيلي في مقابلة أمس الجمعة، إنه لا يوجد دليل يدعم هذه الاتهامات التي وردت في الفيلم الوثائقي الذي وصفه بأنه "مادة تسعى للربح ومليء بالأكاذيب والأخطاء".

ويتضمن الفيلم الذي عرض على حلقات، مقابلات مع عدة نساء يوجهن اتهامات أمام الكاميرا بارتكاب كيلي انتهاكات جنسية ونفسية وبدنية بالإضافة إلى مقابلات مع بعض من مديري أعماله ومنتجيه السابقين، ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من الاتهامات التي وردت في الفيلم الوثائقي ولم تستطع الوصول إلى ممثلي الادعاء للتعليق. وكان كيلي قد حوكم في 2008 وتم تبرئته من اتهامات في شيكاجو بتصوير أفلام إباحية لأطفال.

وكانت مغنية البوب الأمريكية والممثلة ليدي جاجا، أولى الفنانات التي تأثرت بهذا الفيلم، وقررت حذف أغنيتها مع أر.كيلي من على خدمات بث الأغاني، وتعهدت بعدم التعاون معه مرة أخرى، وذلك في منشور عبر موقع انستجرام.