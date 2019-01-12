الأرصاد الجوية الألمانية تحذر من سقوط الثلوج بكثافة في الأيام المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من احتمال سقوط الثلوج بكثافة في الأيام المقبلة.

وفي منطقتي "بافاريا العليا" و"سوابيا"، صدر تحذير من هبوب عاصفة ومن المتوقع تساقط ثلوج جديدة بين مساء اليوم السبت والثلاثاء المقبل فوق ارتفاع ألف متر.

وفي جبال الألب الألمانية ومنطقة "غابات بافاريا" من المتوقع سقوط ثلوج يتراوح سمكها ما بين 20 و50 سنتيمترا على ارتفاع 600 متر فوق مستوى البحر.

وقال ماركوس شودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، اليوم السبت إن الولاية سترسل قوات إضافية من الشرطة عددها 500 رجل شرطة لتقديم المساعدات في المناطق المتضررة.

وأضاف شودر في بلدة "باد تولتس" جنوب بافاريا "ليس هناك أي داع للذعر، لكن هناك أسباب لمخاوف واسعة"، متابعًا أن ما يقرب من خمسة آلاف مسؤول شرطة، تم نشرهم حاليا، سيركزون بالأساس على إزالة الثلوج من أسقف المباني، التي تهدد بالانهيار.

وفي مطاري ميونخ وفرانكفورت، تم إلغاء مئة رحلة أمس الجمعة. وفي بلغاريا، توفي اثنان من المتزلجين في جبال "بيرين"؛ بسبب انهيار جليدي.

وكانت خدمة التحذير من الانهيارات الجليدية قد أصدرت تحذيرات جديدة اليوم السبت بعد رياح شديدة تسببت في تساقط الثلوج في أجزاء من النمسا، الليلة الماضية.

ويبدو أنه من المحتمل أن تتساقط الثلوج الكثيفة اليوم السبت وغدا الأحد، بعد تراجع نسبي أمس الجمعة.

ونتيجة لذلك، يمكن أن تبدأ الثلوج على المنحدرات الخضراء وفي الغابات بشكل مفاجئ في التراجع حتى إلى أقل من ارتفاع 2000 متر فوق مستوى البحر.

وحذرت خدمة التحذير من الانهيارات الجليدية لولاية ستيريا جنوب شرق النمسا من احتمال حدوث انهيارات جليدية على التضاريس الصخرية شديدة الانحدار.

وفي منطقة "يبستال ألب" وسط البلاد، من المتوقع تساقط ثلوج جديدة يصل منسوبها إلى 20 سنتيمترا على ارتفاع 1500 متر وسط درجات حرارة أقل من الصفر بخمس درجات.

وتسبب الطقس الشتوي القارس في إشاعة حالة من الفوضى في حركة السفر ووفيات متعلقة بالطقس داخل وحول منطقة الألب هذا الأسبوع.