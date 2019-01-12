وزير داخلية فرنسا: ارتفاع عدد مصابي انفجار باريس إلى 47 شخصا



أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن حصيلة المصابين جراء الانفجار الهائل الذي وقع في أحد المخابز بالدائرة التاسعة في العاصمة باريس، ارتفعت إلى 47 شخصا، بالإضافة إلى 4 قتلى بينهم اثنان من رجال الإطفاء.

وأضاف كاستانير - في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - أن 10 من المصابين حالتهم خطيرة، قائلا "للأسف فإن الخسائر البشرية جراء الانفجار خطيرة".

وأشاد كاستانير بشجاعة رجال الإنقاذ الذين قاموا بإنقاذ حياة أحد رجال الإطفاء، الذي دفن تحت الأنقاض لمدة ساعتين ونصف الساعة.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إصابة 36 شخصا نتيجة الانفجار، بينهم 12 في حالة حرجة.