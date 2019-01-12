علق الدكتور هشام بركات، وزير النقل، على التعديات على الطرق، قائلًا إن مصر شهدت على مدار الأربعين عامًا الماضية الكثير من حالات التعدي على حرمة الطريق.

وأضاف وزير النقل، خلال لقائه ببرنامج «صالون المحور»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الجمعة، أن التعدي على حرم الطريق أدى إلى مشكلات كثيرة وقرارات خاطئة وحوادث كنت سببًا في إراقة الدماء.

وتابع أن علماء الطرق أجمعوا أن الطريق الدائري الإقليمي، سيظل أهم طريق على مستوى الجمهورية على مدار الخمسين عامًا المقبلة، مضيفًا أنه جار دراسة تحسين طريق «بنها-المنصور» لتحقيق السيولة المرورية.