جامعة مطروح تنظم مؤتمر «إسهامات بلاد ما وراء النهر» أبريل المقبل

قال الدكتور محمد إسماعيل عبده، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، إنه تقرر عقد المؤتمر الدولي الأول لكلية التربية بالشراكة مع سفارات دول طاجكستان، كازاخستان، أوزبكستان، أذربيجان بعنوان "إسهامات بلاد ما وراء النهر في إثراء الحضارة الإسلامية" في إبريل القادم.

وأكد القائم بإعمال رئيس جامعة مطروح،في بيان إعلامي، اليوم السبت، إنه من المقرر أن يتم إنعقاد المؤتمر الدَّولي الأول لكلية التَّربية خلال الفترة من 23 ـ 24 إبريل عام 2019، تحت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح.

وتقرر أن يكون الدكتور سعيد السقا، القائم بعمل عميد كلية التربية، أمينا عاما للمؤتمر، ومقرر المؤتمر هو دكتور محمد سعد عبد الغفار، وبمشاركة كل من السفير محمد الخشاب، مساعد وزير الخارجية الأسبق،و السفير خسرو ناظري، سفير جمهورية طاجكستان بالقاهرة، السفير أرمان إيسغالييف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لسفير أيبك عثمانون، سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة.

وتتمثل أهداف المؤتمر في تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين جامعة مطروح وجامعات دول الكومنولث، لاسيما بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدولة كازاخستان عام 2016م، ودولة أوزبكستان في 5 سبتمبر الماضي عام 2018م تلك الزيارة التي تكرس للتعاون العلمي والثقافي الجاد، ومد جسور التعاون بين العلماء والباحثين المصريين والعلماء والباحثين في منطقة آسيا الوسطى، وإلقاء الضوء على إسهامات بلاد ما وراء النهر في إثراء الحضارة الإسلامية، وإبراز العلاقات الثقافية والتاريخية بين بلاد ما وراء النهر والمشرق العربي وتعريف القارئ والمثقف العربي بالتراث الحضاري في بلاد ما وراء النهر.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، إن محاور المؤتمر تتضمن جهود علماء بلاد ما وراء النهر في مجابهة التطرف الفكري، وفقه الواقع في التراث الفقهي لعلماء بلاد ما وراء النهر وأثره في الحضارة الإسلامية في مجال الزراعة والصناعة والتجارة، وملامح فقه العمران في حضارة بلاد ما وراء النهر حتى القرن الخامس الهجري، الجغرفية السياسية لبلاد ما وراء النهر حتى القرن الخامس الهجري، والإسهامات الحضارية لغير العرب في بلاد ما وراء النهر في علوم الفلك والطب والصيدلة والكمياء، والتجديد في الفكر اللغوي والبلاغي والنقدي والفلسفي لدى علماء بلاد ما وراء النهر حتى القرن الخامس الهجري، وفهرسة المخطوط العربي في بلاد ما وراء النهر من حيث الإشكاليات والحلول.

وتقرر أن يكون آخر موعد لتلقي ملخصات الأبحاث هو يوم 1 مارس عام 2019م، وآخر ميعاد لتلقي الأبحاث يوم 1 إبريل عام 2019م.