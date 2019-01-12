الشرطة البريطانية تعتقل قياديا بحركة السترات الصفراء

ألقت قوات الشرطة البريطانية، اليوم السبت، القبض على عضو قيادي في حركة "السترات الصفراء"؛ بتهمة التحريض على تعطيل برلمان وستمنستر، عبر تنظيم احتجاجات مناهضة للاتحاد الأوروبي، وُصفت بالـ "عنيفة".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن جيمس جودارد اعتقل خارج محطة سانت جيمس بارك في مترو الأنفاق للاشتباه في ارتكابه مخالفة ضد النظام العام.

وكانت مصادر إعلامية ذكرت، أمس الاول الخميس، أن الآلاف من المحتجين البريطانيين أصحاب "السترات الصفراء" يستعدون للاحتشاد اليوم السبت وسط العاصمة لندن للاحتجاج على رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي والمطالبة بإجراء انتخابات عامة.

وتعكف على تنظيم التظاهرة التي تحمل شعار "بريطانيا كسرت – الانتخابات العامة الآن"، حركة "بيبولز أسيمبلي" أو "الجمعية الشعبية" اليسارية التي نظمت عدة مسيرات ضخمة، معظمها معارضة لإجراءات التقشف الحكومية، منذ أن تم تشكيلها عام 2013.

وحثت الحركة مَن صوتوا لصالح أو ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، على الانضمام إلى الاحتجاج المزمع عقده اليوم السبت، ودعتهم لارتداء سترات السلامة الصفراء.

وأصبح مثل هذا المظهر شائعًا لدى المتظاهرين بعد حركة "السترات الصفراء" في فرنسا التي بدأت في نوفمبر الماضي.