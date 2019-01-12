خوسيه مونيوز يستقيل من منصبه في «نيسان» مع توسيع تحقيق بشأن كارلوس غصن

قال متحدث باسم شركة نيسان موتور للسيارات، أمس الجمعة في بيان بالبريد الالكتروني إلى رويترز إن خوسيه مونيوز، كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة صناعة السيارات اليابانية، استقال من منصبه.

وتأتي استقالة مونيوز في أعقاب تقرير لرويترز قال إن نيسان تفحص قرارات اتخذت في الولايات المتحدة بواسطة مونيوز بينما توسع تحقيقها في مزاعم بسوء الإدارة المالية بحق رئيس مجلس إدارتها المعزول كارلوس غصن.

وقالت نيسان هذا الشهر إن مونيوز، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع في القطاع على أنه مقرب من غصن، منح إجازة ”للسماح له بمساعدة الشركة عبر التركيز على مهام خاصة ناجمة عن الأحداث الأخيرة“.