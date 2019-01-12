مقتل متظاهر من السترات الصفراء في احتجاج على طريق سريع ببلجيكا

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قتل متظاهر من حركة السترات الصفراء في حادث سير في وقت متأخر أمس الجمعة، أثناء احتجاجات على طريق سريع في بلجيكا، حسبما قالت وسائل إعلام محلية نقلا عن ممثلي الادعاء العام.

وأفادت صحيفة "سود انفو" البلجيكية أن الرجل ضربته شاحنة مما أدى إلى مقتله على طريق سريع بين ليج ومدينة ماستريخت الهولندية.

وسيتم استجواب سائق الشاحنة وإجراء تحليل لدمه.

وبدأت حركة السترات الصفراء في فرنسا في منتصف نوفمبر الماضي احتجاجا على سياسات الإصلاح التي انتهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وامتدت الحركة إلى بلجيكا، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع كما ارتدوا السترات الصفراء التي ميزت الحركة الاحتجاجية.