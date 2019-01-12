لبنان: 18% من اللاجئين السوريين يعيشيون في مخيمات عشوائية غير رسمية

قالت مستشارة وزير الخارجية اللبناني لشؤون اللاجئين، الدكتورة، علا بطرس، إنَّه لا يوجد في لبنان مخيمات شرعية لإيواء اللاجئين السوريين، ما تسبب في زيادة معاناتهم في فصل الشتاء، مؤكدة أنه منذ بداية الأزمة السورية ولبنان تعاني من عبء نزوح السوريين، وأن بيروت تحتاج إلى دعم دولي لتأمين العودة الآمنة للنازحين السورين إلى بلادهم.

وأضافت خلال لقائها على قناة الغد الإخبارية، أمس الجمعة، أنَّ 18% من اللاجئين السوريين يعيشيون في مخيمات عشوائية غير رسمية؛ وذلك لعدم توقيع لبنان على اتفاقية اللاجئين المبرمة عام 1951، ولذا ليس لديه سياسة لجوء أو مخيمات شرعية، مردفة "لذا نشاهد المأساة الإنسانية التي تتكرر في كل شتاء، ومن المفترض أن تعمل مفوضية الأمم المتحدة لعليا لشؤون اللاجئين بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية على اتخاذ تدابير احترازية مسبقة حتي لا يعيش اللاجئون تحت المأساة".

وتابعت "تتجدد مأساة آلاف اللاجئين السوريين في مثل هذا الوقت من كل عام في لبنان، فبالإضافة إلى ظروفهم القاسية، فإن السيول والثلوج تجعل من فصل الشتاء موسمًا لمعاناة إضافية بالنسبة إليهم".

يشار إلى أن العاصفة نورما التي ضربت لبنان في الأيام الماضية، انحسرت بعد أن خلفت أضرارًا جسيمة، وكان اللاجئون السوريون في المخيمات هم الأكثر تأثرًا بالعاصفة التي قضت على مخيماتهم وممتلكاتهم.