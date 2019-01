قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن على الديمقراطيين العودة إليه في واشنطن للعمل على إنهاء الإغلاق الحكومي، وإنهاء الأزمة الإنسانية على الحدود الجنوبية.

وكتب «ترامب»، على حسابه بموقع «تويتر»، مساء السبت: «على الديمقراطيين العودة إلى واشنطن والعمل على إنهاء الإغلاق الحكومي، أنا في انتظرهم بالبيت الأبيض».

وذكر أن 23% من السجناء الفيدراليين هم مهاجرون غير شرعيون، فيما ارتفعت الاعتقالات الحدودية بنسبة 240%، مضيفًا أن ولاية تكساس شهدت بين عامي 2011 و2018، ارتفاعًا 292 ألف جريمة ارتكبت بواسطة مهاجرين غير شرعيين، بينها جرائم قتل وأسلحة واعتداءات جنسية.

وتابع: «الديمقراطيون يمكنهم حل أزمة الإغلاق الحكومي في 15 دقيقة، اتصلوا بعضو الكونجرس وأخبروه أن ينهي الأزمة».

وكان «ترامب»، قد انسحب من اجتماع مع قادة الكونجرس الديمقراطيين داخل البيت الأبيض، الخميس الماضي، ووصفه بأنه كان مضيعة للوقت.

Democrats should come back to Washington and work to end the Shutdown, while at the same time ending the horrible humanitarian crisis at our Southern Border. I am in the White House waiting for you!