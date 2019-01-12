الإمارات تنضم إلى عضوية المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء

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انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة - ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء - لتكون عضوا في المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة الذي يستضيف الأردن مقره في المركز الجغرافي الملكي الأردني.

وبحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام) جاء الاعلان عن هذه الخطوة خلال الإتفاقية التي وقعها الدكتور المهندس محمد الأحبابي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، والعميد الدكتور عوني الخصاونة مدير عام المركز الإقليمي، بحضور سعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والعقيد الركن مبارك سعد المنصوري الملحق العسكري لدى الأردن وكبار المسؤولين من الجانبين.

وتنص الإتفاقية على تطوير مهارات ومعارف أساتذة الجامعات والعلماء والباحثين في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء واستخدام الاستشعار عن بعد والغلاف الجوي ، فضلا عن المهارات في الملاحة الجوية وإدارة البيئة ومساعدة الأساتذة على تطوير مناهج علوم الفضاء وبرامجه التطبيقية، وتبادل الخبرات والمعلومات في تقنيات الفضاء.

وقال الحصاونة إن المركز الإقليمي لتدريس علوم الفضاء يساهم في تعزيز قدرات المملكة والإقليم في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء بما يعود بالخير والنفع على شعوب المنطقة ودعم خططها التنموية والاقتصادية .

وأعرب الأحبابي عن سعادته بإنضمام الإمارات المركز الإقليمي لتدريس الفضاء الذي من شأنه تطوير المهارات الإماراتية والعربية في مختلف مناهج علوم وتكنولوجيا الفضاء .. مؤكدا أن الإمارات تسعى لتوسيع برنامجها الفضائي مع مختلف الدول الإقليمية والعالمية بما يسهم في دعم الدور الفاعل لصناعة وعلوم وتقنيات الفضاء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأبدى استعداد بلاده لفتح آفاق التعاون مع الأردن في تبادل الخبرات والتجارب العلمية والتدريبية في المجالات ذات الصلة في علوم وتقنيات الفضاء، مثمنا العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة.

من جانب آخر استقبل الدكتور رجائي المعشر رئيس الوزراء الأردن بالوكالة في مكتبه برئاسة الوزراء الدكتور المهندس محمد ناصر الاحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي حضره مدير عام المركز الجغرافي الاردني العميد الدكتور عوني الخصاونة - سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات علوم الفضاء والفلك والعلوم المساحية المختلفة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.