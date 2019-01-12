مقتل 3 أشخاص وإصابة قرابة 23 آخرين في اصطدام حافلة بمحطة في كندا

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرين، إثر اصطدام حافلة ذات طابقين بمظلة انتظار للحافلات فى محطة ويستباورو في أوتاوا أمس الجمعة.

صرح بذلك عمدة أوتاوا جيم واتسون في مؤتمر صحفي، بحسب هيئة الاذاعة الكندية. واصفًا الحادث بأنه كان "مروعا".

من جهة أخرى، أعلنت مستشفى أوتاوا أن سبعة مرضى كانوا في حالة حرجة، وتسعة في حالة مستقرة.

من جانبه، قال رئيس شرطة أوتاوا تشارلز بورديلو، في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، إنه تم إلقاء القبض على سائقة الحافلة، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

في وقت متأخر ليلة أمس الجمعة، أفرجت الشرطة عن السائقة في انتظار مزيد من التحقيق، وتابع بورديلو أنه من السابق لأوانه التكهن بالسبب وراء وقوع الحادث .