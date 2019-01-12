مواجهات بين الشرطة والسترات الصفراء في باريس

اندلعت مواجهات بين الشرطة الفرنسية، ومحتجين من حركة السترات الصفراء، اليوم السبت، وسط عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وأطلقت قوات الشرطة، قنابل الغاز المسيل للدموع، وأغلقت جادة الشانزليزيه، واعتقلت بعض المتظاهرين قرب قوس النصر.

وحشدت السلطات الفرنسية نحو 80 ألف شرطي في أنحاء البلاد، بينهم 5 آلاف شرطي في العاصمة باريس، للتصدي للتظاهرات وأعمال العنف المتوقعة.

وتأتي تظاهرات اليوم، قبل 3 أيام من الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والذي من المقرر أن ينطلق الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى منتصف شهر مارس المقبل.

وتراجعت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق عن قرار فرض ضرائب على الوقود، الذي أشعل الاحتجاجات في البداية، كما أعلن «ماكرون»، عدة قرارات إصلاحية، إلا أن هذه الاحتجاجات استمرت رغم ذلك.