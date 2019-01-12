وصول تعزيزات عسكرية من القوات السورية وتحرير الشام إلى حلب وحماة وإدلب

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بدأت القوات الحكومية السورية وهيئة "تحرير الشام" أمس الجمعة، إرسال تعزيزات عسكرية الى خطوط الاشتباك في حلب و حماة وإدلب.

وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) :" تشهد جبهات ريف حماة وادلب اشتباكات عنيفة بين القوات السورية والمجموعات الموالية لها اليوم مع فصائل المعارضة".

وأضاف المصدر "تصدت القوات الحكومية لمحاولة تسلل المجموعات المسلحة، واستهداف مقراتهم في قريتي الزيارة والمشيك في ريف حماة".

وتابع المصدر أن الجيش السوري قصف بالصواريخ مواقع مسلحي "جيش العزة" على أطراف مدينة اللطامنة بريف حماه الشمالي.

من جانبه قال مصدر في المعارضة السورية لـ(د ب أ) إن " هيئة تحرير الشام أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة أمس، إلى مناطق ريف حلب الجنوبي ، بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة مواقع للقوات الحكومية ".

وأضاف المصدر أن " الطيران الحربي الروسي يحلق في أجواء ريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي، ربما تبدأ القوات الحكومية الهجوم تحت الغطاء الجوي الروسي، واستهدفت مناطق سيطرة ريفي حلب وادلب بالصواريخ بعيدة المدة ".

وسيطرت "جبهة النصرة" على أغلب محافظة ادلب ومناطق في ريف حلب الغربي وحماة الشمالي.

وأكد المصدر أن جبهة النصرة ربما تواجه خلال الايام القادمة معارك مع القوات الحكومية من جهة وفصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي.