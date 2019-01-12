التعليم: توفير منح من الحكومة اليابانية لتدريب معلمي المرحلتين الابتدائية والثانوية بالمدارس المصرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير منح مقدمة من الحكومة اليابانية، لتدريب معلمى المدارس المصرية لمرحلتى التعليم الابتدائى والثانوى للدراسة بالجامعات اليابانية فى الفترة من أكتوبر 2019 حتى مارس 2021.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المنح ليست عبارة عن برنامج للحصول على درجة علمية ، وسيتم منح المتقدمين الذين يكملوا الدراسة أو التدريب المتخصص فى الجامعة شهادة ليس المقصود بها دبلومة، حيث لا يتيح برنامج المنح التسجيل فى البرنامج الدراسى للماجستير أو الدكتوراه بالجامعة اليابانية أثناء أو عقب البرنامج.

وأشارت إلي أن الفئات المستهدفة هم معلمى المدارس المصرية لمرحلتى التعليم الابتدائى والثانوى والذين عملوا بمهنة التدريس فى إحدى المدارس الحكومية لمرحلة التعليم الأساسى أو مرحلة التعليم الثانوى لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى 1 أكتوبر 2019.

ولفتت الوزارة إلي أن التدريب يتكون بشكل أساسى من: برامج عن الإدارة التعليمية (الإدارة المدرسية والمالية )، وطرق التدريس التربوية (التدريس بداخل الفصل الدراسى، ونظرية نظم التعليم والمناهج، والتقييم التربوى، الموضوعات البحثية فى المواد المتخصصة (رياضيات، فيزياء، كيمياء، رياضة بدنية)، وجولات متابعة وممارسات (ملاحظات فى الفصل الدراسى ، مشاركة فى الأنشطة التعليمية الخاصة، ورحلات لتسهيلات اجراء البحث التربوي).

وحددت الوزارة شروط معينة للحصول على المنحة وهى: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وألا يكون صاحب جنسية مزدوجة مصرية يابانية أثناء التقدم، وألا يزيد سن المتقدم عن 34 عاما، ويجب أن يكون المتقدمين للمنحة من خريجى الجامعات أو وكليات التربية، وأن يكون لدى المتقدم الرغبة فى تعلم اللغة اليابانية ولديه المقدرة على عمل الأبحاث والتكيف مع المعيشة فى اليابان.

وأوضحت أن الحكومة اليابانية تتحمل، تخصيص بدل نقدى قيمته 143 ألف ين يابانى شهريا، ويتم إضافة إضافة 2000 أو 3000 ين شهريا فى حالة عمل أبحاث فى مجال محدد، كما تتحمل الحكومة اليابانية جميع الرسوم الدراسية المتمثلة فى امتحانات القبول وامتحانات الالتحاق بالجامعات.

كما يتم تخصيص تذاكر السفر بالطائرة بالدرجة الاقتصادية ذهابا وعودة من وإلى اليابان علما بأنه لن يتم دفع نفقات العودة إلى بلد المتقدم فى حالة عدم عودته فور انتهاء مدة المنحة، وتكون الإقامة إما فى بيوت الطلبة الأجانب أو قاعات خاصة او منازل خاصة للسكن او فى شقق توفرها الجامعة.

وأشارت إلى أن المتقدم يتحمل جميع تكاليف الانتقالات الداخلية داخل حدود اليابان، ورسوم أو ضرائب المطارات، والضرائب الخاصة بالسفر، وأى تأمينات ضد الحوادث أو خاصة بالرحلات الجوية من وإلى اليابان.