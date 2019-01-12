الأهلي يهزم الزمالك 6-1 في كأس مصر لكرة الماء

حقق الفريق الأول لكرة الماء بالأهلي الفوزعلى الزمالك 6-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب نادي الصيد، في ختام منافسات الدور التمهيدي ببطولة الكأس.

فرض الأهلي سيطرته علي المباراة، وأدى اللاعبون برجولة على الرغم من حسم الفريق التأهل لنصف نهائي البطولة والذي يقام منتصف يناير الجاري، واستطاع الأهلي أن ينهي الدور التمهيدي بفوز على الزمالك بنصف دستة أهداف.

واستعد الأهلي لمواجهات الكأس من خلال معسكر مشترك مع الفريق المصنف أوروبيا بارتيزان الصربي، أقيم بمقر النادي بالجزيرة، واستمر لمدة أسبوع، وخاض الفريقان تدريبات وتجارب ودية مشتركة، وذلك في إطار استعداد الفريق لبطولتي الكأس والدوري.

ويضم فريق كرة الماء بالنادي الأهلي اللاعبون: كريم جمال، ومهند جمال، ويحيى علاء، ومحمد أبو سدير، وتوفيق جماد، ومصطفى وهبة، ومحمد أسامة، ومازن قاسم، ومحمد نبيه، ويوسف سعد، ومحمود عباس، ومحمد عاطف، ومحمود فياض، وحسن هارون، وعبد الرحمن هارون، وحازم خالد، وأيمن عادل، ومحمود إيهاب، وكريم خالد، ومحمد مروان.

ويضم جهاز ألعاب الماء بالأهلي؛ وائل عزت، رئيس الجهاز، ومحمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن، مدير الجهاز، ومدحت فرج نائب مدير الجهاز.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الدرجة الأولى لكرة الماء ؛ الصربي ديان جوفوفيتش مديرا فنيا، ووليد عزت مدربا عاما، سيف الدين ممدوح، مدربا، وحسام صلاح الدين مساعد مدرب، وباسم زينهم مدرب حراس مرمى، خالد بن عيسى محلل أداء، وأحمد سمير للتأهيل البدني والإصابات، وعمرو ممدوح مديرا إداريا، وسامح العشري إداريا.