مدريد: امرأة إسبانية من بين قتلى انفجار باريس

أعلن وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، عن مقتل امرأة إسبانية وإصابة آخر في الانفجار الهائل والنيران التي اندلعت في وقت سابق اليوم السبت في مخابز بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يُعتقد أنها نجمت عن تسريب غاز.

وقال وزير الخارجية الإسباني - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أوردتها شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية - "أشعر بأسف عميق إزاء مصرع ثلاثة أشخاص إثر الانفجار الذي وقع بوسط باريس، ومن بين القتلى سيدة إسبانية"، لافتًا إلى أن السيدة كانت سائحة تقيم في فندق بالقرب من المخبز الذي وقع فيه الانفجار، كما أعرب عن تعازيه لأقاربها وتمنى الشفاء السريع للمصاب الآخر.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أعلن في وقت سابق اليوم وفاة 4 من المصابين بينهم اثنان من رجال الإطفاء في الانفجار الذي وقع بالدائرة التاسعة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، كما أعلن أيضا ارتفاع حصيلة المصابين إلى 47 شخصا.