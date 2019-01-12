وزارة السياحة تتعهد بحل أزمة مراجعة بيانات المعتمرين إليكترونيا خلال أيام

حتى لايتم تأجيل مواعيد السفر وتتحمل الشركات أعباء مالية جديدة



تعهدت وزارة السياحة بإصلاح النظام الإليكتروني الخاص بمراجعة بيانات المعتمرين وملفات شركات السياحة التي اقترب موعد سفر معتمريها إلى الأراضىي المقدسة خلال الأيام القليلة القادمة؛ حتى لايتم تأجيل مواعيد السفر، وتتحمل الشركات أعباء مالية جديدة بسبب تأخير سفر المعتمرين، سواء من غرامة تأخير تذاكر الطيران أو قيمة عدد من الليالي المحجوزة بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة لهؤلاء المعتمرين الذين لم يحصلوا على تأشيرة العمرة.

كانت الأيام الماضية قد شهدت نقل مقر إدارة السياحية الدينية من مقر جراج مصر للسياحة بمدينة نصر إلى برج التطبيقيين بالعباسية، بعد انتهاء عقد المقر القديم، ما تسبب في تعطل السيستم الخاص بمراجعة بيانات المعتمرين.

وقالت مصادر بقطاع الرقابة على شركات السياحة بوزارة السياحة أن الأيام القليلة القادمة ستشهد حلًا للمشكلة بشكل نهائي حتى لايتم تأجيل مواعيد سفر أي معتمر، مشيرة إلى عقد أكثر من اجتماع بين مسؤولي قطاع الشركات السياحية بالوزارة وعدد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة لحل تلك الأزمة.

وأضافت المصادر أنه تم مراجعة بيانات المعتمرين وملفات الشركات التي يحل موعد سفر معتمريها قريبا؛ حتى لا يتم تأجيل مواعيد السفر، لافتة إلى أن العمل استمر حتى أول أمس الخميس، على أن يتوقف خلال عطلتي الجمعة والسبت.

كان عشرات من مندوبي شركات السياحة من مختلف المحافظات قد تجمعوا بمقر قطاع السياحة الدينية التابع لوزارة السياحة ببرج التطبيقيين بالعباسية؛ لسرعة مراجعة بيانات عملائهم حتى يلحقوا بموعد السفر المقرر لهم، بعد تعطل سيستم مراجعة بيانات المواطنين المسافرين لأداء العمرة، ما أدى لإلغاء عددًا من الرحلات لحلول موعد سفرها دون حصول المعتمرين على تأشيرة العمرة.