ترامب ينتقد مكتب الـ«إف بي آي» بعد تقرير عن تحقيق معه بشأن تعاون محتمل مع روسيا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" بعد تقرير أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن المكتب فتح تحقيقا في 2017 لتحديد ما إذا كان الرئيس قد عمل لصالح روسيا، سواء بشكل مقصود أو غير مقصود.

وقال ترامب، في تغريدات عبر "تويتر" إن المكتب فتح تحقيقا "بدون سبب وبدون دليل بعد أن قمت بإقالة مدير المكتب جيمس كومي"، حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبرج".

وأضاف: "لقد علمت من نيويورك تايمز الفاشلة أن الرؤساء السابقين الفاسدين لـ(إف بي آي) من الذين تمت إقالتهم أو أجبروا على ترك الهيئة لبعض من أكثر الأسباب سوءا، قد فتحوا تحقيقا بشأني بدون سبب ودون دليل بعد أن قمت بإقالة جيمس كومي، فساد كامل".

كانت نيويورك تايمز ذكرت أن مسؤولي تنفيذ القانون الأمريكيين كانوا قد بدأوا فى الأيام التى أعقبت إقالة جيمس كومي تحقيقا فيما إذا كان ترامب قد عمل لصالح روسيا ضد المصالح الأمريكية.