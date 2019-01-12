الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي على سوريا يأتي في إطار محاولات إسرائيل لإطالة أمد الأزمة في سوريا



قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، إن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية يأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإطالة أمد الأزمة في سوريا والحرب الإرهابية عليها ، وطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وجاء في رسالتين وجهتهما الخارجية السورية إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أذاعت نصهما وكالة الأنباء السورية (سانا) - " أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، على الاعتداء مجددا على الأراضي السورية في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين ، وذلك عبر استهداف عدد من المواقع في محيط مدينة دمشق وريفها بصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية".

وأضافت الخارجية أن هذا الاعتداء يأتي في أعقاب اعتداءات أخرى سبقته كان آخرها بتاريخ 25 ديسمبر من العام الماضي قام بها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية.

وتابعت " إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذه الاعتداءات الجبانة وتعمدها تكرار هذه الاستفزازات الخطيرة دليل قاطع على حقيقة أن ما تقوم به إسرائيل لا يختلف إطلاقا عما يقوم به تنظيما داعش والنصرة من حيث انتهاج ذات الأساليب الإرهابية وتهديد السلم والأمن الدوليين وتأكيد أيضا على حقيقة الأجندة المشتركة لإسرائيل وهذه الكيانات الإرهابية، كما يأتي هذا العدوان الغادر في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإطالة أمد الأزمة في سوريا، وإن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير هذا ما كان ليتم لولا الغطاء السياسي والعسكري والإعلامي الذي توفره لها الإدارة الأمريكية".

وطالبت الخارجية السورية مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية وأن يفرض على إسرائيل احترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ورفض ضم الجولان السوري المحتل ومساءلتها عن "إرهابها وجرائمها".