إزالة عقار مخالف مكون من 13 طابق بزفتى

أصدرت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة زفتي، بعد الموافقات النهائية من اللواء محمد شوقي بدر، رئيس مركز ومدينة زفتى، قرار إزالة لبرج سكني بشارع سكة طنطا بزفتي، مكون من 13 طابق مخالف، بعد أن تم بناؤه بدون ترخيص.

وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بحضور الرائد أحمد رمزي، رئيس مباحث القسم، والعقيد شوقي منصور نائب المأمور، وقوة من الأمن المركزي؛ لتأمين قرار التنفيذ بمساعدة أحمد زيدان مسؤول الإزالة بالمحافظة.

وشكلت لجنة من الإزالات، برئاسة المهندس طارق عبدالله، والمحاسب مجاهد الجرف، وفتحي قرقر؛ لمتابعة قرار الإزالة حتى سطح الأرض.