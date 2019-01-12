صلاح يقود ليفربول لمواصلة الصدارة في الدوري الإنجليزي

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قاد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني فريقه ليفربول لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز عبر الفوز على مضيفه برايتون 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وفي مباريات أخرى فاز ويستهام يونايتد على مضيفه ارسنال 1 /صفر وواتفورد على مضيفه كريستال بالاس 2 /1 وساوثهامبتون على مضيفه ليستر سيتي 2 /1 وبيرنلي على ضيفه فولهام 2 /1 وتعادل كارديف سيتي مع هيديرسفيلد تاون سلبيا.

وعلى ملعب فالمر تقمص محمد صلاح دور البطولة وسجل هدف الفوز لليفربول في شباك برايتون في الدقيقة 50 من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا متساويا مع هاري كين هداف توتنهام والجابوني بيير ايمريك اوباميانج مهاجم ارسنال.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 57 نقطة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يلتقي مع ضيفه وولفرهامبتون يوم الاثنين.

وتوقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبدأت المباراة بمحاولات من جانب برايتون لتسجيل هدف مبكر يشعل به حماس جماهيره لكن صاحب الأرض واجه صلابة دفاعية قوية من جانب ليفربول.

وبمرور الوقت بدأ الفريقان يقتسمان السيطرة على مجريات اللعب دون فرص حقيقية على المرميين في أول عشر دقائق.

وبعد مرور أول ربع ساعة من مجريات المباراة فرض ليفربول سيطرته بشكل كامل على المباراة وشكل تهديدا مستمرا على مرمى أصحاب الأرض لكن دون أن ينجح في الوصول إلى الشباك.

وكاد السويسري شيردان شاكيري أن يفتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 27 عبر ضربة رأس قوية مستغلا عرضية متقنة من ترينت ارنولد ولكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة.

واستمرت محاولات ليفربول على مرمى أصحاب الأرض بعد مضي أول نصف ساعة من المباراة لكن الفريق عجز عن اختراق الدفاعات الحصينة لبرايتون.

ومرت أخر عشر دقائق دون أن تشهد جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وحصل ليفربول على ضربة جزاء نتيجة عرقلة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء من المدافع باسكال جروس، ليسجل منها صلاح الهدف الأول للفريق الضيف في الدقيقة 50.

وضاعت فرصة محققة لبرايتون في الدقيقة 67 عبر تصويبة صاروخية من يورجن لوكاديا من خارج منطقة الجزاء ولكن اليسون حارس ليفربول أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وكان روبيرتو فيرمينو قريبا جدا من تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 78 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس ديفيد بوتون أبعد الكرة بصعوبة شديدة قبل أن يشتتها دفاع برايتون.

وخلت الدقائق العشر الأخير من أي جديد لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدف محمد صلاح.

وسقط فريق أرسنال في فخ الخسارة أمام مضيفه ويستهام صفر / 1.

وتقمص ديكلان رايس دور البطولة لفريق ويستهام بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

ورفع ويستهام رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد أرسنال عند 41 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن هذا الفوز هو التاسع لويستهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في أربع.

فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في خمس.

وعلى ملعب ووكرز تغلب ساوثهامبتون على مضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد ليستر عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم جيمس وارد بهدف لساوثهامبتون من ضربة جزاء في الدقيقة 11 ثم أضاف شين لونج الهدف الثاني في الدقيقة 47.

ولعب ساوثهامبتون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد يان فاليري لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل ليستر النقص العددي في صفوف ضيفه ورد بهدف عن طريق ويلفريد نديدي في الدقيقة 58.

وعلى ملعب تيرف مور فاز بيرنلي على ضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد فولهام عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير.

وتقدم الألماني اندري شورله بهدف لفولهام في الدقيقة الثانية لكن بيرنلي رد بهدفين بنيران صديقة سجلهما جو برايان ودينيس أودوا بطريق الخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين 20 و23.

وعلى ملعب سيلهرست بارك تغلب واتفورد على مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف.

ورفع واتفورد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد كريستال عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم كريستال بهدف عكسي حمل توقيع كريج كاثكارت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32 ثم رد واتفورد بهدفين عن طريق كريج كاثكارت وتوم كليفيرلي في الدقيقتين 67 و74.