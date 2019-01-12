بالصور - جماهير الأهلي تدعم حسين الشحات في الظهور الأول

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حرصت جماهير الأهلي المتواجدة في ملعب برج العرب لمؤازرة الفريق في مباراة فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا علي دعم حسين الشحات قبل انطلاق المباراة .

وهتفت جماهير الأهلي لحسين الشحات اثناء عملية الاحماء لدعمة في اول لقاء له مع القلعة الحمراء بعد الانضمام إلي الفريق في موسم الانتقالات الشتوية الجارية وهتفت " انا ناوي انا ناوي حسين الشحات أهلاوي".

وانتقل حسين الشحات لاعب العين الإمارات إلى صفوف النادى الأهلى لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 5 ملايين دولار.