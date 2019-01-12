

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والملكة العربية السعودية، وطيدة للغاية، وأقدم من أن تؤثر عليها قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأضاف في لقاء مع فضائية «العربية»، نشرت مقتطفات منه، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان واضحًا فيما يتعلق بقضية «خاشقجي»، مشيرًا إلى وجود علاقة قديمة بين البلدين، وعليها أن تتطور، وهو ما تسعى إليه الإدارة الحالية لأمريكا بقيادة «ترامب».

وتابع: «لدينا توقعات بأنه عندما تقع أعمال شنيعة، هناك من سيتحمل المسؤولية، وعلاقتنا بالسعودية أقدم من ذلك ويجب أن تربطنا علاقة جيدة مع المملكة».

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بجولة في الشرق الأوسط تشمل دول السعودية والأردن ومصر والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت.

وكان الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قد قتل داخل السفارة السعودية في تركيا، أكتوبر الماضي، وقدمت المملكة 11 متهمًا في القضية للمحاكمة، الخميس 3 يناير.