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مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حادث سير في كندا

مونتريال - د ب أ:
نشر فى : السبت 12 يناير 2019 - 10:28 ص | آخر تحديث : السبت 12 يناير 2019 - 10:28 ص

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرين بمدينة أوتاوا الكندية إثر اصطدام حافلة بمحطة ركوب حافلات في حي ويستبرو غرب المدينة في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقال عمدة أوتاوا جيم واتسون للصحفيين إن اثنين من الركاب وشخص كان ينتظر على الرصيف توفوا في الحادث "المروع".

وقالت خدمات الإسعاف في المدينة إن 14 شخصا آخرين يرقدون في حالة حرجة.

وحدث تصادم الحافلة ذات الطابقين التابعة لخدمة "او سي ترانسبو" على مسار الحافلات المتجهة إلى غرب المدينة قبيل الساعة 4 مساء.

وقال واتسون: "تعاطفنا وتعازينا مع المصابين وأفراد العائلات الذين فقدوا أحباءهم".

وكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الموجود حاليا في مقاطعة ساسكاتشيوان على موقع تويتر "خالص التعازي لعائلات الضحايا".


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