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رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تزور باكستان الجمعة المقبل

(د ب أ)
نشر فى : السبت 12 يناير 2019 - 2:13 م | آخر تحديث : السبت 12 يناير 2019 - 2:13 م

تبدأ رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فيرناندا اسبينوزا زيارة لباكستان، يوم الجمعة المقبل، وتستمر خمسة أيام، بناء على دعوة من الحكومة الباكستانية، طبقا لما ذكرته الإذاعة الباكستانية اليوم السبت.

وقالت مونيكا جرايلي، المتحدثة باسم رئيسة الجمعية أمام الجلسة الـ73 للجمعية العامة في نيويورك إنها ستكون أول زيارة تقوم بها رئيسة الجمعية المكونة من 193 عضوا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، منذ توليها المنصب في سبتمبر الماضي.

وأضافت أن رئيسة الجمعية تتطلع لدعم العلاقات بين باكستان والأمم المتحدة وتعزيز التعددية، ومواصلة عملها مع البلاد والتي تمثل أولويات الجلسة الـ73 للجمعية العامة.

وخلال زيارتها، ستجتمع رئيسة الجمعية مع الرئيس الباكستاني، عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي بالإضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة والمجتمع المدني.


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