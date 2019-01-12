محافظ الغربية : لابد من تضافر القوى الشعبية والسياسية في العمل العام



أكد محافظ الغربية اللواء هشام السعيد أهمية تضافر كافة الجهود الشعبية والسياسية في العمل العام الذي يصب في صالح المواطن، مطالبًا الجميع بإنكار الذات والعمل مع الدولة للنهوض بكافة الخدمات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ اليوم السبت، بمركز ومدينة المحلة الكبرى لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية وإزالة أية معوقات قد تواجهها، حيث تفقد أعمال تطوير مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى والتي يقوم بها حزب مستقبل وطن بعد الموافقة على تطويره وذلك لإحياء التراث الثقافي والفلكلوري.

كما تفقد نادى 23 يوليو الرياضي، موجهًا وكيل وزارة الشباب والرياضة بعمل حصر شامل لجميع الفائزين في المسابقات المحلية والعالمية بالمراكز الأولى لتكريمهم وتشجيعهم.

وأكد السعيد أنه جارى تطوير كورنيش كفر حجازي ورصف شارع نادي الشرطة بالمحلة الكبرى بتكلفة 39 مليونا و500 ألف جنيه، موجهًا بعمل رسومات ثلاثية الأبعاد للمشروع لمراجعة التصور الكامل له مع ضغط تنفيذ الأعمال حتى يتم الانتهاء منه في أبريل المقبل.

كما تفقد المحافظ مدرسة التربية الفكرية بحي ثاني المحلة الكبرى، موجهًا رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من المدرسة الرسمية للغات مع تطوير جناح جديد وتخصيصه للمدرسة الفكرية والعمل على تفعيل مشاركة المجتمع المدني في أعمال التطوير.

وأكد ضرورة الارتقاء بالمحافظة مع مراعاة الصالح العام للدولة، مطالبًا القائمين على تنفيذ المشروعات الخدمية بالانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة حتى يشعر المواطن بما تقدمه الدولة من خدمات.