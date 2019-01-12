لجنة مكافحة فساد مدعومة أمميا ترفض انتقادات حكومة جواتيمالا

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رفضت لجنة مكافحة فساد مستقلة مدعومة من الأمم المتحدة، مزاعم رئيس جواتيمالا جيمي موراليس، بعدم انتهاك حملته الانتخابية قوانين البلاد، في إطار تحقيق يتعلق بتمويل الحملة.

وذكر رئيس اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا، إيفان فيلاسكويز في خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أن اللجنة طبقت التفويض الممنوح لها، ولم تتجاوز سلطتها.

ورفض فيلاسكويز أيضا مزاعم بوجود دوافع سياسية وراء عمل اللجنة.

وكانت جواتيمالا قد أعلنت يوم الإثنين الماضي انسحابها من اللجنة.

ورفض جوتيريش "بقوة" القرار داعيا البلاد إلى الالتزام بتفويض اللجنة، الذي ينقضي في سبتمبر المقبل.

وألغت المحكمة الدستورية في جواتيمالا يوم الأربعاء الماضي أمرا حكوميا يطالب اللجنة بمغادرة البلاد.

وقالت المحكمة الدستورية -في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إنه تم منح الحماية المؤقتة لموظفي اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا، وأمرت المحكمة الحكومة بالتأكد من مواصلة موظفي اللجنة عملهم.

وتدعم اللجنة جواتيمالا في حربها ضد الفساد والجريمة المنظمة منذ قرن من الزمن.