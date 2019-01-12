شرطة المسطحات تواصل تأمين قرارات إزالة التعديات على المجري المائي

واصلت شرطة المسطحات والبيئة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء طارق الجبالي، المشاركة في تأمين تنفيذ قرارات الحكومة بإزالة التعديات، خصوصا المجري المائي والري والصرف والأراضي الزراعية.

وشاركت المسطحات خلال الفترة الأخيرة بداية من أول يناير الجاري في عدد كبير من الحملات، شملت مجال حماية الثروة السمكية، وحماية الثروة الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والداجني، ومجال حماية الأراضي الزراعية، ومجال الملاحة الداخلية، وأيضًا مجال حماية البيئة والمحميات الطبيعية، وحماية نهر النيل والمجاري، وتحرير عدد من محاضر إلقاء المخلفات، والرردم، والتشوين، ومنافع الري والصرف.

ونجحت حملة أمس الأول في تنفيذ 15 قرار إزالة تعديات على أراضٍ زراعية، بالأقصر، وتنفيذ 198 تعدٍ على نهر النيل بالمنيا، وضبط 149 قضية بسوهاج، و9 قضايا بالمنيا، و19 بكفر الشيخ.

كما تم تنفيذ 45 قرارًا بالقليوبية، و84 في الشرقية، و70 قرارًا في أسيوط، فضلًا عن مشاركة الإدارة العامة للمسطحات والبيئة بالمحافظات كافة في الموجة الثانية عشر التي أطلقتها الحكومة لاستعادة أملاك الدولة.