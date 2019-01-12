عاصفة ثلجية قوية تجتاح ولايات أمريكية والغاء مئات الرحلات الجوية

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اجتاحت عاصفة ثلجية قوية منطقة في ولاية كانساس وجبال روكي والسهول الكبرى بالولايات المتحدة.

وبدأت العاصفة في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج بعد التقائها بجبهة من الهواء الثلجي.

وتوقعت الهيئة القومية للأرصاد الجوية سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 45 سنتيمترا في جبال سانجري دي كريستو جنوبي دنفر.

ومع توجه العاصفة شرقا من المحتمل سقوط ثلوج يصل سمكها إلى 41 سنتيمترا في غرب ميزوري وسانت لويس.

ورجح موقع أكيو ويذر للأرصاد الجوية بحسب رويترز إن يصل ارتفاع الثلوج الى 15 سنتيمترا في كانساس وأركنسو وعشرة سنتيمترات في واشنطن.

وقال راندي أدكينز خبير الأرصاد الجوية بالموقع إن "من المتوقع أن تسبب العاصفة فوضى في الجزء الأوسط من البلاد ثم تمتد شرقا إلى ولايات وسط الأطلسي".

وأبلغ موقع "فلايت أوير دوت كوم" لرصد حركة السفر الجوي عن إلغاء 1431 رحلة جوية يوم الجمعة وتأجيل 12465 رحلة أخرى مع وجود مشكلات في مطار تأثرت بالثلوج مثل دنفر مما تسبب في آثار سلبية في شتى أنحاء البلاد.

ورجح بول ووكر خبير الأرصاد الجوية في أكيو ويذر أن تؤدي العاصفة إلى تعطل حركة النقل الجوي والبري من مدينة كانساس إلى انديانابولس وستؤدي إلى أشد تساقط للثلوج حتى الآن خلال الشتاء على سينسناتي ووادي نهر أوهايو.