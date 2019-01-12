الإسماعيلى فى مواجهة «صعبة» أمام مازيمبى بدورى الأبطال

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يخوض فريق الإسماعيلى مواجهة صعبة فى الثالثة عصر اليوم السبت أمام نظيره مازيمبى الكونغولى، على الملعب الرئيسى لمدينة لوبومباشى، فى افتتاحية المجموعة الثالثة لدورى أبطال إفريقيا.

ويأمل الإسماعيلى لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية على ملعب مازيمبى لمواصلة التقدم فى دورى أبطال إفريقيا فيما يسعى بطل الكونغو لافتتاح مشواره بالبطولة الإفريقية بتحقيق فوز يعزز من فرصه فى تخطى مرحلة المجموعات.

وينافس الإسماعيلى ضمن مجموعة صعبة وهى المجموعة الثالثة التى تضم كلا من مازيمبى والإفريقى التونسى والنادى الرياضى القسنطينى الجزائرى.

من جانبه أصبح محمد فوزى حارس مرمى الفريق جاهزا للمشاركة فى لقاء مازيمبى بعد اكتمال شفائه وخوض المران الرئيسى بشكل مميز.

وكان فوزى قد تعرض للإصابة فى العضلة الضامة والتى على إثرها لم يشارك فى مباراة الداخلية الأخيرة التى انتهت بالتعادل السلبى بالدورى المحلى.