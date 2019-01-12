ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس مالي علاقات التعاون المشترك

بحث ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بأبو ظبي، مع رئيس جمهورية مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية.

وأعرب بن زايد - حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عن تطلعه بأن تسهم زيارة الرئيس المالي في دفع العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات، مؤكدا حرص بلاده بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على دعم ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعاتها الحيوية.

من جانبه، أعرب الرئيس كيتا، عن شكره وتقديره للمساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها الإمارات إلى بلاده، منوها إلى مساهمة الإمارات الفاعلة في تطوير قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمية، مثمنا دورها في ساحات العطاء الإنساني العالمي ومبادراتها التي تستهدف مختلف شعوب العالم خاصة شعوب القارة الإفريقية.