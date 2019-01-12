وفاة جاكيو باليج «النازى الأخير» بإحدى دور المسنين الأمريكية

توفى مجرم الحرب جاكيو باليج، الذى يعتقد أنه آخر نازى معروف منذ الحرب العالمية الثانية، عن عمر ناهز 95 عاما، فى ألمانيا.

وهاجر جاكيو باليج إلى أمريكا عام 1949، بموجب قانون المشردين الهادف إلى مساعدة اللاجئين من أوروبا ما بعد الحرب. وهناك زعم أنه كان يعمل فى مزرعة والده خلال الحرب العالمية الثانية.

لكن تحقيقا لوزارة العدل الأمريكية عام 1993، استند إلى أدلة جمعها أحد كبار المؤرخين فى متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة، وجد أن باليج كان يعمل حارسا مسلحا فى معسكر تراونيكى فى بولندا الذى كان يحوى سجناء يهود مدنيين يعملون بالسخرة.

وذكر موقع إذاعة «إن بى آر» الأمريكية أن هذا المعسكر شهد تدريب القوات النازية على قتل اليهود البولنديين.

وعندما واجهه المحققون بكذبه، قال: «لم أكن لأحصل على تأشيرتى إذا قلت الحقيقة. الجميع كذب».

وبحسب وزارة العدل، عمل باليج فى وحدة «ارتكبت فظائع ضد المدنيين البولنديين وغيرهم» ثم فى «كتيبة إس إس» الشهيرة، لكنه نفى أى تورط فى جرائم حرب.

واستغرق الأمر 25 عاما لإبعاده من الولايات المتحدة منذ أن اتهمه المحققون الأمريكيون فى البداية بالكذب بشأن ماضيه النازى.

وكان باليج يعيش حياة متواضعة فى مدينة نيويورك منذ عقود حتى تم الكشف عن ماضيه وترحيله فى أغسطس الماضى إلى ألمانيا حيث توفى، الأربعاء الماضى، فى إحدى دور رعاية المسنين.

وقال السفير الأمريكى ريتشارد جرينيل، الذى ضغط على ألمانيا لتقبل باليج على أراضيها، إنه تم إبلاغه بالوفاة.

يشار إلى أن باليج كان آخر النازيين الذين يواجهون الترحيل من الولايات المتحدة عندما اقتيد من منزله فى حى كوينز فى نيويورك على نقالة، ووضع على متن طائرة إلى ألمانيا.