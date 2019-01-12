«روسيا اليوم» تزيد حجم بثها الموجه إلى ألمانيا على شبكة الإنترنت

أعلنت قناة آر تي (روسيا اليوم) التي تذيع برامجها بالألمانية عبر الإنترنت (أونلاين) أنها ستزيد من حجم بثها للأخبار إلى ألمانيا.

وقال مدير القسم الألماني بالقناة إيفان روديونوف أمس الجمعة، إن المخطط له يتمثل في تكوين "مجلس استشاري من الشخصيات الألمانية الشهيرة تمثل الشرائح الاجتماعية المهمة" تقوم بمتابعة القناة والإشراف على أخبارها.

أضاف روديونوف قائلا: "نعمل فوق ذلك منذ بعض الوقت على توسيع إمكانيات انتشار بثنا من أجل الوصول بصورة أفضل إلى الجمهور الألماني".

بدأ هذا البث التلفزيوني المدعوم ماليا من الدولة الروسية عام 2005 باسم روسيا اليوم.

وطالب اتحاد الصحفيين الألمان المؤسسات الإعلامية الألمانية أمس الجمعة، بعدم منح التراخيص لخدمة روسيا اليوم باللغة الألمانية.

وقال ماركوس هولتس المستشار القانوني لمؤسسة برلين براندنبورج الإعلامية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه لم يتم تقديم طلب من الجانب الروسي بهذا الشأن حتى الآن إلى مؤسستنا، مشيرا إلى أن من حق القناة المبثوثة عبر الإنترنت البحث عن أية مؤسسة إعلامية ألمانية ترخص لها بثها، "إلا أن هذا الأمر لم يحدث حسب علمي مع أية مؤسسة إعلامية أخرى في ألمانيا كذلك".