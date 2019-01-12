قال غنام غنام، مسؤول الإعلام بالهيئة العربية للمسرح، إن الدكتور سلطان القاسمي أصدر منذ فترة وجيزة قرار إنشاء معهد الفن المسرحي بالشارقة؛ لإيمانه بتكاملية الفنون، معتبرًا أنه خطوة على طريق الريادة الثقافية التي تسعى لها دولة الإمارات حتى تكتمل منظومة الفن المسرحي بكافة طوائفها الفنية العملية والنظرية.

واعتبر أن هذه الخطوة من الأهمية بمكان بحيث تفرخ لعالم المسرح كوادر فنية لديها القدرة على مسايرة العالم.

وقال السيد بيتر بايلو المدير العام لمعهد الفن المسرحي بالشارقة، في مؤتمر صحفي عقد أمس، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي المقامة بالقاهرة، أنه سيتم العمل في المعهد بدءًا من سبتمبر المقبل، وأنهم بصدد إنهاء موقع على الإنترنت يشمل كافة التفاصيل الخاصة بالمعهد ونظام التدريس فيه.

وأضاف أن الدراسة باللغة الإنجليزية لمدة 4 سنوات تتضمن 30 ساعة تدربية في الأسبوع يحصل الطالب بموجبها على شهادة البكالوريوس، إضافة إلى وجود مسرحين يحوي كل منهما 400 كرسي، أحدهما مفتوح يحوي 120 كرسي وآخر، دائري يجلس فيه الجمهور من جميع جوانبه.

مديرة الإنتاج بالمعهد، جاكلين جورج، قالت إن المواد الدراسية بالمعهد خاضعة لنظام التدريس بدولة الإمارات ومتوافقة مع المعايير العالمية، وعلى الدارسين الذين يريدون الالتحاق بالمعهد اجتياز شرط اللغة الإنجليزية بحد أدنى 6.5 درجة.

وفي إجابته حول طريقة التدريس والاستراتيجية المتبعة، قال بيتر إن المعهد يحوي 3 أقسام رئيسية هي التمثيل والإنتاج وإدارة المسارح، وأضاف أن المعهد يلتزم بالمعايير العالمية من خلال خطة تقوم على تغليب الجانب العملي عن النظري وتأهيل الطلاب؛ لمواكبة سوق العمل وإكسابهم مزيدًا من الخبرات الفنية والحياتية.

وذكر أنهم يهتمون بميول الطلاب ويخصصون فصولًا إضافية في ما يسمى بالمختبر المسرحي الذي يجتمع فيه طلاب كافة الأقسام لتبادل الخبرات والتواصل من أجل الإلمام بكافة تفاصيل المنظومة الفنية.