ضبط مليون سيجارة مهربة أسفل شاي مستورد إلى إستراليا

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قالت الشرطة الأسترالية اليوم السبت، إنها ضبطت أكثر من مليون سيجارة مهربة أسفل كميات من الشاي السائب مستوردة إلى مدينة ملبورن.

وقالت الشرطة الاتحادية الاسترالية في بيان إنه تم توجيه اتهام إلى رجلين بتهريب السجائر.

وكتب على الحاويات أنها تحتوي على شاي من الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الشرطة أن التبغ المهرب تتجاوز قيمته 10 ملايين دولار أسترالي (2ر7 مليون دولار أمريكي).

وقال القائم بأعمال شرطة الحدود كولين دريسدال "عملية الضبط ووقف هذه العصابة سيكون له أثر بالغ على إمدادات التبغ غير الشرعي في ملبورن".