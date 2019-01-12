مقتل 12 شخصا بعد انفجار ناقلة نفط في نيجيريا

قالت الشرطة النيجيرية لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، إنه تأكدت وفاة 12 شخصا وإصابة المزيد جراء انفجار ناقلة نفط مقلوبة كانوا يحاولون الحصول على وقود منها جنوبي البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إريني أوجبو: "لقد انتشلنا 12جثة ونقلنا 22 شخصا مصابين بحروق خطيرة إلى المستشفى"، مضيفة أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة في أودوكباني.

جدير بالذكر أن نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا ولكن الكثير من مواطنيها لا يزالوا فقراء، وغالبا ما يجازفون للحصول على الوقود المتسرب من خطوط الأنابيب أو من الناقلات المقلوبة.

ولكن القرويين يقولون إن حصيلة الوفيات أعلى من الرقم الذي أعلنته الشرطة، حيث قالوا إن نحو 60 شخصا كانوا يحاولون الحصول على الوقود من الناقلة عندما انفجرت ومن غير المرجح أن يكون هناك أي ناجين.

وقال أحد شهود العيان: "لم تنتشل الشرطة سوى جثث قليلة.. لقد احترق الكثير من الضحايا الآخرين حتى صاروا رمادا".