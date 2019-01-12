تقرير: توقعات حول مغزى انتشار مدرعات الجيش في العاصمة السودانية

أفاد تقرير سوداني اليوم السبت بأن الانتشار الكثيف لسيارات القوات المسلحة السودانية في أنحاء العاصمة الخرطوم لفت إنتباه مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي.

وذكر موقع "السوان اليوم" الإلكتروني اليوم أن العديد من النشطاء توقعوا أن يكون ذلك مؤشر لإنقلاب عسكري تتسلم فيه القوات المسلحة الحكم في البلاد لحين قيام انتخابات وتكوين حكومة مدنية، بينما توقع البعض أن ذلك مؤشر لنية الحكومة الحالية لإعلان حالة الطوارئ في الخرطوم، وتحديد زمن التجوال بعد أن استمرت التظاهرات لأكثر من 22 يوماً في أنحاء مختلفة من البلاد، وقد اندلعت الشرارة الأولى من مدينة عطبرة يوم 19 ديسمبر الماضي.

وبحسب الموقع، شهد السودان، في الماضي، انتفاضتين أدتا للإطاحة بنظامين عسكريين، إبراهيم عبود عام 1964 وجعفر نميري عام 1985، فهل توجد أوجه تشابه مع الانتفاضة الحالية ضد الرئيس عمر البشير.

وكان تجمع لقوى مهنية وسياسية معارضة في السودان قرر مواصلة حملة الاحتجاجات التي بدأت منذ ديسمبر الماضي بتنظيم مسيرتين يومي الأحد والخميس القادمين للضغط في اتجاه تنحية الرئيس عمر البشير.

ويشهد السودان احتجاجات تحولت إلى أكبر تهديد لحكم الرئيس البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. واندلعت الاحتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، بينما تعاني البلد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70%.