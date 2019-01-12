المديريات التعليمية تطالب الإدارات بإلغاء ندب المعلمين وعودتهم لمدارسهم

أرسلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية خطابا إلى الإدارات التعليمية بتاريخ 10 يناير، بإلغاء ندب جميع المعلمين التابعين للقانون 155 لسنة 2007 –قانون كادر المعلم - من العمل بديوان عام الإدارة والعودة لمدارسهم الأصلية.

وأكد الخطاب علي أن هذا أمر بناء علي تعليمات الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، علي أن يتم موافاة المديرية بصورة من القرار في موعد غايته السبت 12 يناير، مع اعتبار الأمر هام وعاجل والتأخير يستوجب المسائلة القانونية.

وقال الدكتور محمد عمر لـ"الشروق " إن قرارعودة المعلمين لمدارسهم صدر منذ 2014، وذلك لسد العجز في المدارس، بدلا من عمل المعلمين بالإدارات التعليمية، علي غير فائدة من ذلك.

وأضاف عمر أن الوزارة حاليا تنفذ هذا القرار الصادر من قبل، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرارات جديدة خاصة بالمعلمين وقرارات ندبهم.