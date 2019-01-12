«سياحة المنصورة» تعقد مؤتمرها الثانى بالأوبرا المصرية مارس المقبل

المؤتمر يقام تحت شعار "التسويق السياحي للدلتا".. وزاهى حواس ضيف شرف



تعقد كية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، مؤتمرها العلمي السياحي الثاني يومي 4 ، 5 مارس المقبل، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تحت شعار "التسويق السياحي لمنطقة الدلتا"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وبإشراف كل من الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف محمد سويلم، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة أمينة إبراهيم شلبي، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، رئيس المؤتمر، أن الكية وضعت في أطروحاتها للمؤتمر الترويج والتسويق منطقة الدلتا سياحيا، لما تحتضنه المنطقة من أماكن سياحية وأثرية، وأهمية إدراجها على الخريطة السياحية المصرية، مشيرة إلى تطرق المؤتمر إلى هذه المهمة بالسعي لتسليط الضوء على المنطقة ومقوماتها السياحية.

وأضافت شلبى، أن المؤتمر وقع اختياره على العلامة والأثرى العالمي الدكتور زاهى حواس، وزير الأثار الأسبق، ليكون ضيف شرف المؤتمر في دورته الثانية التي تعقد في الأسبوع الأول من مارس المقبل، كونه أحد أبناء منطقة الدلتا (من مواليد قرية العبيدية بدمياط 28 مايو 1947).