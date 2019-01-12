«قومي المرأة» بالإسماعيلية ينظم برنامجا تأهيليا للمقبلين على الزواج

نظم المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية برئاسة ماجدة النويشي مقرر فرع المجلس بالمحافظة، اليوم السبت، أولى فعاليات البرنامج التأهيلي لتوعية المقبلين على الزواج، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستشارات الأسرية وأساتذة الجامعات وعدد من المقبلين وحديثي الزواج بحضور عضوات المجلس القومي للمرأة.

وقالت عبير فايز المسئول الإعلامي للمجلس بالإسماعيلية، إن البرنامج ينظم حرصا من المجلس على استقرار المجتمع وأمان الأسرة المصرية ويتضمن محاضرات وورش عمل وحلقات نقاشية حول أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه حديثي الزواج والمقبلين والوصول لحلول فعلية للحد من ارتفاع نسبة الطلاق في الإسماعيلية، وسينفذ على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، والخروج بتوصيات لكل مرحلة يشرف عليها كبار الخبراء والمتخصصين في المجال، للعرض في ختام البرنامج التأهيلي لوضع دراسة كاملة لكيفية الحد من ارتفاع معدلات من الطلاق بالمحافظة.

وأضافت فايز أن البرنامج يناقش عدة محاور، منها: التوافق الزوجي، والعلاقة الأسرية ما بين المودة والرحمة، وفن اختيار الشريك، وثقافة الاختلاف، ومشاكل المغالاة في المهور، وفن بناء العلاقات، والتواصل في الأسرة، والواجبات والحقوق القانونية للمقبلين على الزواج، وضوابط فترة الخطوبة، والتوعية بالصحة الإنجابية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها للمقبلين على الزواج.