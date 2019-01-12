المرصد السوري: رتل عسكري تركي يدخل الأراضي السورية شمال إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذى يتخذ من لندن مقرا له، أن رتلا عسكريا تركيا دخل الأراضي السورية، عبر معبر حدودي شمال إدلب.

وأشار المرصد، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، إلى أن الرتل العسكري توجه إلى نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب، لإجراء عملية تبديل فيها.

ونوه المرصد بأن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها رتل عسكري إلى إدلب منذ الاشتباكات بين جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة، وفصائل عسكرية موالية لأنقرة.. وتريد تركيا أن تتخذ الاشتباكات بين الجبهة والفصائل التابعة لها في سوريا ذريعة للتدخل بشكل أكبر في إدلب، بذريعة محاربة التنظيم التابع للقاعدة.

وكانت روسيا وإيران وتركيا قد توصلت في عام 2017 إلى اتفاق عرف بـ"مناطق خفض التصعيد"، لخفض حدة القتال بين القوات السورية والفصائل المسلحة، لكنه لم يشمل تنظيمي داعش والنصرة، المصنفين تنظيمين إرهابيين، ويتيح للدول الأعضاء ضربها بالسبل التي تراها مناسبة.

وتوصلت تركيا وروسيا العام المنصرم إلى اتفاق المنطقة العازلة في إدلب، ما جنبها معركة ضخمة، لكن كما كان الاتفاق السابق، فقد استثنيت جبهة النصرة.