قافلة روتاري توقع الكشف علي 937 مريضا بالوادي الجديد

أنهت القافلة الطبية التابعة لنادي (روتاري مصر) التي تزور محافظة الوادي الجديد أعمالها مساء اليوم، وذلك بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين علي مدار أربعة أيام.

وقالت الدكتورة السيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد إن إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها بالقافلة بلغ ٩٣٧ حالة ، كما تم إجراء ٨٦ عملية جراحية بالتخصصات المختلفة التي ضمتها القافلة والبالغ عددها ١١ تخصصا طبيا.

وأضافت أن القافلة قامت علي هامش أعمالها الطبية بتوزيع مساعدات عينية للحالات المستحقة بقري المحافظة، كما قامت بدعم عدد من مستشفيات المحافظة بعدد من البطاطين ، وذلك ضمن نشاط القافلة الخيري.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة أن هذه القافلة هي الثالثة من نوعها التي يدفع بها نادي "روتاري" لخدمة أهالي المحافظة ، وذلك في اطار التنسيق المستمر مع مختلف المؤسسات والمؤسسات للدفع بالقوافل الطبية لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي الوادي الجديد.