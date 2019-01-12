بومبيو: هزيمة داعش والتصدي لإيران على رأس أولوياتنا في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة، لن تغادر الشرق الأوسط، مشيرًا إلى وجود أولويات لدى بلاده في المنطقة، على رأسها هزيمة داعش والتصدي لإيران.

وأضاف في لقاء مع فضائية «العربية»، نشرت مقتطفات منه، اليوم السبت: «استقرار الشرق الأوسط وهزيمة داعش والتصدي لإيران مسائل مهمة لنا، فإيران تمثل تهديدًا كأكبر راعٍ دولي للإرهاب».

وأشار إلى تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي حدد التصدي لإيران، كإحدى أولوياته، مؤكدًا أن أمريكا عازمة على تحقيق ذلك مع حلفائها في الشرق الأوسط.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بجولة في الشرق الأوسط تشمل دول السعودية والأردن ومصر والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت.