هالة صدقي: السعودية تدرك قيمة الفنان المصري عربيا

أبدت الفنانة هالة صدقي، سعادتها عن الاستقبال الحافل الذي حظي به الوفد المصري عقب وصوله المملكة العربية السعودية لحضور حفل الموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وقالت، خلال لقائها ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إن هذا الاستقبال يعبر عن مدى تقدير المملكة للفنان المصري وإدراكهم قيمته بالنسبة للوطن العربي.

وسردت تفاصيل تاريخية عن محافظة العلا التي كانت تطل على الطريق التجاري القديم ومركزًا للأنباط بعد الأردن، موضحة أنها درست التاريخ في كلية الآداب وأجرت دراسات عليا في هذا الاختصاص.

ومن جانبه، مازحها الفنان القدير أحمد بدير، مطالبًا إياها بترك التمثيل والتوجه للعمل الأكاديمي، قائلًا: «والله أحسنلك تدرسي في الجامعة وتسيبي التمثيل، أنا حاسس أنك مش تبعنا».

وانطلقت فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، في 20 ديسمبر 2018، ومن المقرر أن يستمر حتى 9 فبراير 2019.